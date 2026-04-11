سي إن إن: المفاوضات بين واشنطن وطهران ستكون غير مباشرة ثم مباشرة

كشفت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام أباد من المتوقع أن تكون "غير مباشرة ثم مباشرة".

وقال مصدر للشبكة الأميركية إنه من المرجح أن يتم الاتفاق على جدول أعمال المحادثات عبر وسطاء باكستانيين، ثم الانتقال إلى مناقشات مباشرة في وقت لاحق.

واتسمت جولات المحادثات السابقة في معظمها بالطابع غير المباشر عبر وسطاء، رغم وجود بعض الاتصالات المباشرة خلال المفاوضات النووية في الربيع الماضي.