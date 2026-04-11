الرئاسة اللبنانية: لبنان وإسرائيل أجريا أول اتصال عبر سفيريهما في واشنطن

أعلنت الرئاسة اللبنانية، اليوم، أن السفير اللبناني في واشنطن ندى حمادة أجرت اتصالاً هاتفياً مع السفير الإسرائيلي في واشنطن يحئيل ليتر، بمشاركة سفير الولايات المتحدة الأميركية في بيروت ميشال عيسى الموجود في واشنطن.

وذكرت الرئاسة اللبنانية في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" أن الاتصال أسفر عن توافق على عقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل في مقر وزارة الخارجية الاميركية للبحث في الإعلان عن وقف لإطلاق النار وموعد بدء التفاوض بين لبنان واسرائيل برعاية أميركية.