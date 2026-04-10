كاملا هاريس: قد أترشح للرئاسة مرة أخرى في 2028

قالت كاملا ​هاريس نائبة الرئيس الأميركي السابقة، والتي ‌ترشحت ​للانتخابات عن الحزب الديمقراطي في 2024 وخسرت أمام الرئيس دونالد ترامب، إنها تفكر في الترشح للمنصب مرة أخرى في 2028.

وقالت ⁠هاريس اليوم الجمعة في معرض ردها على سؤال الناشط والإعلامي آل شاربتون خلال ظهورها في ‌لقاء لمنظمة (ناشونال أكشن نتورك) للحقوق المدنية "ربما، ربما. أنا أفكر في ‌الأمر، أنا أفكر في الأمر".

وهتف الحشد ‌خلال الفعالية التي أقيمت ‌في مدينة نيويورك ‌بعد رد هاريس.

وشغلت هاريس في السابق منصب ​عضو مجلس ‌الشيوخ ​والمدعية العامة لولاية كاليفورنيا ومناصب ⁠أخرى. وخاضت هاريس سباقا باء بالفشل للترشح عن الحزب الديمقراطي ​في ⁠2020.

وتواجه ⁠حملة هاريس في 2028 تحديات بين الناخبين الذين أشاروا في استطلاعات ⁠الرأي إلى رغبتهم في رؤية قادة جدد للحزب الديمقراطي بعد خسارة هاريس أمام ترامب.

واجتذب مؤتمر (ناشونال أكشن نتورك) عددا من ‌المرشحين الديمقراطيين المحتملين، بما في ذلك جوش شابيرو ​حاكم ولاية بنسلفانيا، وبيت بوتيجيج وزير النقل السابق، وجيه.بي بريتسكر حاكم ولاية إيلينوي، وغيرهم.