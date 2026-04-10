مطارات أوروبا تحذّر من أزمة في وقود الطائرات إذا استمر إغلاق مضيق هرمز

حذّر مجلس المطارات الدولي في أوروبا من خطر حدوث نقص كبير في وقود الطائرات (الكيروسين) إذا لم تُستأنف حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، وذلك بحسب رسالة اطلعت عليها "وكالة فرانس" برس الجمعة.

وأكد المجلس وهو مجموعة ضغط تمثل المطارات الأوروبية في هذه الرسالة الموجهة إلى المفوضية الأوروبية والتي كشفت عنها صحيفة "فايننشال تايمز" أن "نقصا ًشاملاً في وقود الطائرات سيصبح واقعاً" في الاتحاد الأوروبي "إذا لم تُستأنف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بشكل مستقر وفعّال خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة".

ودعا المجلس الذي يمثل نحو 600 مطار في حوالي 50 دولة، بروكسل إلى "مراقبة عاجلة" لتوافر وقود الطائرات وإمداداته خلال الأشهر الستة المقبلة، في ظل الارتفاع الكبير في أسعاره بسبب الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز.

كما دعا إلى تخفيف التشريعات الأوروبية، لا سيما فيما يتعلق بنصّ حول خفض انبعاثات غاز الميثان في قطاع الطاقة.