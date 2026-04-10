ترامب: "لا أوراق" تفاوضية بيد إيران باستثناء التحكم بمضيق هرمز

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، إن إيران ليس لديها "أوراق" تفاوضية في المباحثات المرتقبة مع الولايات المتحدة في باكستان، باستثناء التحكم بحركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "لا يبدو أن الإيرانيين يدركون أن لا أوراق بيدهم باستثناء ابتزاز العالم على المدى القصير من خلال استخدام الممرات المائية الدولية. السبب الوحيد لبقائهم أحياء اليوم هو التفاوض!".