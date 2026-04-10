«مجلس التعاون» يرحب بقرار لبنان «تعزيز بسط سيطرة الدولة على بيروت وحصر السلاح فيها»

رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، اليوم الجمعة، بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء في لبنان الذي يطلب فيه من الجيش والقوى الأمنية المباشرة فورا بتعزيز بسط سيطرة الدولة الكاملة على محافظة بيروت وحصر السلاح فيها بالقوى الشرعية وحدها. وقال البديوي في بيان صحافي إن هذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ سيادة الدولة اللبنانية وتعزيز مؤسساتها الشرعية بما يسهم في حفظ الأمن والاستقرار وصون سلامة المواطنين والمقيمين.

وجدد تأكيده على موقف مجلس التعاون الثابت والداعم لسيادة الجمهورية اللبنانية الشقيقة وأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها بما يحقق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية.