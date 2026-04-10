أعلنت وزارة الدفاع الكويتية رصد 7 طائرات مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي خلال الـ24 ساعة الماضية، وأكدت أنه تم التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة.

ووفقاً لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان، خلال الإيجاز الإعلامي بشأن التطورات الراهنة، أن العدوان الإيراني الآثم استهدف عدداً من المنشآت الحيوية التابعة للحرس الوطني ما أسفر عن إصابة عدد من منتسبيه بالإضافة إلى أضرار مادية جسيمة.