ولية عهد النرويج تظهر في مناسبة رسمية وهي تحمل أنبوب أكسجين

ظهرت ولية عهد النرويج، الأميرة ميت ماريت في مناسبة رسمية وهي تحمل أنبوب أكسجين لأول مرة. وأظهرت صور من وكالة الأنباء النرويجية(إن.تي.بي) اليوم الجمعة ميت ماريت وهي تحمل أنبوبا، يعرف باسم "قنية أنفية" وهو جهاز يستخدم لتوصيل الأكسجين الإضافي للمريض. وكان سبب ظهورها حفل استقبال للمشاركين النرويجيين في دورة الألعاب البارالمبية.

وحضر أيضاً ولي عهد النرويج، الأمير هاكان وابني الزوجين، الأميرة أنجريد الكسندرا والأمير سفير ماجنوس أيضا الحدث في القصر الملكي في أوسلو.

وكانت ميت ماريت تعاني من مرض التليف الرئوي وهو مرض لا شفاء منه. ويسبب هذا المرض تندب أنسحة الرئة، مما قد يؤدي إلى ضيق في التنفس من بين أعراض أخرى.