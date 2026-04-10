مستشار للبيت الأبيض يتوقع خفض أسعار الفائدة عقب تراجع أسعار الطاقة
قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، اليوم الجمعة، إن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيكون قادرا على خفض أسعار الفائدة بمجرد أن تؤدي إعادة فتح مضيق هرمز إلى انخفاض سريع في أسعار الطاقة.
وقال لفوكس بيزنس "سيكون هناك انخفاض سريع في أسعار الطاقة بمجرد فتح المضيق. وبمجرد أن تبدأ أسعار الطاقة بالتراجع، لا تنسوا أن ذلك سيؤدي إلى ضغط يدفع التضخم للنزول... وأعتقد أن التوقعات بشأن قدرة مجلس الاحتياطي على خفض أسعار الفائدة ستكون قوية للغاية".
