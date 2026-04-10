مستشار للبيت الأبيض يتوقع خفض أسعار الفائدة عقب تراجع أسعار الطاقة

قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض ‌كيفن ​هاسيت، اليوم الجمعة، إن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك ⁠المركزي الأميركي) سيكون قادرا على خفض أسعار الفائدة ‌بمجرد أن تؤدي إعادة ‌فتح مضيق هرمز إلى ‌انخفاض سريع ‌في أسعار ‌الطاقة.

وقال لفوكس بيزنس "سيكون هناك ​انخفاض ‌سريع ​في أسعار ⁠الطاقة بمجرد فتح المضيق. وبمجرد ​أن ⁠تبدأ أسعار ⁠الطاقة بالتراجع، لا ⁠تنسوا أن ذلك سيؤدي إلى ضغط يدفع التضخم للنزول... وأعتقد أن ‌التوقعات بشأن قدرة مجلس الاحتياطي ​على خفض أسعار الفائدة ستكون قوية للغاية".