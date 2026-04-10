فانس قبل توجهه لباكستان: أتطلع لمفاوضات إيران ولن نتجاوب مع أي محاولات للمرواغة

قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، الجمعة، إنه يتطلع إلى مفاوضات إيران ويعتقد أنها ستكون "بناءة"، مضيفاً أن الرئيس دونالد ترامب، منح فريق التفاوض الأميركي توجيهات شديدة الوضوح بشأن المفاوضات، لإنهاء حرب إيران.

وجاءت تصريحات فانس للصحافيين قبيل صعوده على متن الطائرة مغادراً واشنطن متوجهاً إلى باكستان، لحضور المفاوضات مع إيران المرتقبة السبت، في العاصمة إسلام آباد، التي تشهد هدوءاً غير معتاد، بعد إعلان عطلة عامة مفاجئة لمدة يومين، وإجراءات أمنية مكثفة، قبيل وصول الوفدين الأميركي والإيراني لإجراء أول محادثات بينهما.

وأضاف فانس: "إذا كان الإيرانيون مستعدين للتفاوض بحسن نية، فنحن بالتأكيد مستعدون لمد يدنا. أما إذا حاولوا مراوغتنا، فسيجدون أن فريق التفاوض لن يكون متجاوباً".