الكويت: تأجيل فتح دور حضانات الأطفال حتى إشعار آخر

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية تأجيل فتح دور حضانات الأطفال حتى إشعار آخر، حرصاً على سلامة الأطفال والعاملين، ولحين استكمال دراسة الأوضاع الراهنة وتقييم مدى الجاهزية.

ونقل موقع "الراي" عن مصادر في الوزارة إن قرار التأجيل جاء إلى حين صدور توجيهات لاحقة بهذا الشأن، داعية الحضانات إلى ضرورة الالتزام ومتابعة أي تعليمات جديدة تصدر لاحقاً.

وأكدت، أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على توفير أعلى درجات السلامة وضمان جاهزية دور الحضانات قبل استئناف العمل واستقبال الأطفال.