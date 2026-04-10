رئيس الوزراء البريطاني: دول مجلس التعاون الخليجي عنصر مهم في الحفاظ على إيقاف إطلاق النار

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الجمعة إن إشراك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الحفاظ على إيقاف إطلاق النار في المنطقة يعد أمراً حيوياً لنجاحه.

وأوضح ستارمر في مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز" من قطر أن "الدول الخليجية جارة لإيران وإذا أردنا لوقف إطلاق النار أن يصمد ونحن نأمل ذلك فيجب أن يشملهم الأمر... لديهم وجهات نظر قوية جداً بشأن مضيق هرمز".

وأكد أن هذه النقطة المهمة كانت محور نقاش خلال اتصاله الهاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس الذي ركز على "خطة عملية" للملاحة الآمنة في مضيق هرمز.

وشدد ستارمر على أن إيقاف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه هذا الأسبوع يحتاج إلى "مزيد من العمل" مضيفاً أن فتح مضيق هرمز يمثل جزءاً جوهرياً من الحل.

ويجري ستارمر حالياً جولة للمنطقة تركز على لقاء الشركاء الخليجيين ومناقشة "الجهود الدبلوماسية لدعم وتعزيز إيقاف إطلاق النار من أجل التوصل إلى حل دائم للصراع وحماية الاقتصاد البريطاني والعالمي من أي تهديدات إضافية".

وفي سياق متصل بتصريحات ستارمر حول مضيق هرمز قالت وزيرة الخارجية إيفيت كوبر في خطاب من (مانشن هاوس) بلندن في وقت سابق إنه "يجب إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل دون قيود أو رسوم مرور".

وأكدت أن "إغلاق هذا الممر المائي الحيوي يضرب التجارة في جميع أنحاء العالم ويؤثر على الأسعار محلياً".