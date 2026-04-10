ترامب يحذر إيران من فرض رسوم في هرمز واليابان تلجأ لاحتياطي النفط

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب طهران من فرض رسوم على السفن التي تعبر مضيق هرمز، في ​وقت دفعت فيه أزمة الطاقة العالمية المتصاعدة اليابان اليوم الجمعة إلى الإعلان عن سحب إضافي من الاحتياطيات الطارئة للنفط.

وكتب ترامب في منشور على "تروث سوشال": "هناك تقارير تفيد بأن إيران تفرض رسوماً على ناقلات النفط التي تعبر مضيق هرمز... من الأفضل ألا يكون هذا صحيحا وإذا كان كذلك، فعليهم التوقف فوراً"، وأضاف "هذا ليس ما اتفقنا عليه!".

وقال حميد حسيني المتحدث باسم اتحاد مصدري النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية في إيران لصحيفة فاينانشال تايمز إن إيران ستطالب بدفع الرسوم بالعملات المشفرة خلال فترة وقف إطلاق النار.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء أن الحرس الثوري حدد ‌أمس الخميس مسارا خاصا للسفن، وحذر من الإبحار عبر المياه الإيرانية حول جزيرة لارك لتجنب خطر الألغام البحرية في الممرات المعتادة لعبور المضيق.

وقالت رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي لاجتماع لمجلس الوزراء ‌اليوم الجمعة إن البلاد تعتزم السحب مجددا من ‌احتياطيات النفط كميات تكفي استهلاك 20 يوما اعتبارا من مايو أيار.