"قوة دفاع البحرين": لم يتم رصد أي صواريخ أو مسيرات معادية وكافة الأسلحة والوحدات في أعلى درجات الجاهزية

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وأهبة الاستعداد الدفاعي، وتبين إنها لم ترصد أي صواريخ أو مسيرات معادية، وأكدت القيادة العامة أن منظومات الدفاع الجوي قد تمكنت منذ بدء الاعتداءات الإيرانية الآثمة من اعتراض وتدمير 194 صاروخًا، و515 طائرة مسيرة، استهدفت مملكة البحرين.

وأوضحت القيادةُ العامة أن رجال وحدةِ هندسةِ الميدانِ الملكيةِ يواصلون مهامَّهم في تأمينِ المواقعِ المتضررة لضمانِ السلامةِ العامةِ للمواطنين والمقيمين.

وأكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين إنها تفخر بما يظهره رجالها من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة.

وأهابت بالجميع؛ بالابتعاد التام عن المواقع المتضررة، وعن أي أجسام مشبوهة، وعدم تصوير العمليات العسكرية، وتجنب تصوير مواقع سقوط أي حطام.

وأوضحت أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.