"الناتو": ترامب ينتظر من الحلفاء تعهدات "ملموسة" بشأن هرمز

قالت متحدثة باسم حلف شمال الأطلسي إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتوقع من حلفائه في "الناتو" التزامات "ملموسة" للمساهمة في تأمين مضيق هرمز، وذلك بعد محادثاته مع الأمين العام للحلف مارك روته.

وأوضحت المتحدثة أليسون هارت أن روته أطلع الشركاء على ما دار في لقاءاته بواشنطن.

وأضافت: "من الواضح أن واشنطن تنتظر تعهدات وإجراءات ملموسة لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز".

ومن جانبها، نقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مسؤول كبير في الناتو أن الولايات المتحدة طلبت من الحلفاء الأوروبيين تقديم خطط عملية خلال أيام، فيما ذكرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية تفاصيل مماثلة.