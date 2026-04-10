المفوضية الأوروبية تؤكد أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز دون رسوم

أكدت المفوضية الأوروبية ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز دون فرض أي رسوم أو مدفوعات.

وقال المتحدث باسم المفوضية أنور العنوني في إحاطة بمقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل إن القانون الدولي ينص على حرية الملاحة وهو ما يعني أساسا عدم فرض أي مدفوعات أو رسوم على المرور.

وأضاف أن حرية الملاحة تعد منفعة عامة ويجب ضمانها ، مشددا على أهمية احترام القواعد الدولية التي تنظم حركة المرور في الممرات البحرية الدولية.