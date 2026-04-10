روسيا تعلن هدنة مؤقتة في أوكرانيا بمناسبة عيد الفصح

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين" أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر توجيهات بوقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال عطلة عيد الفصح داعية الجانب الأوكراني إلى اتخاذ خطوة مماثلة.

وقال "الكرملين" في بيان إن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ خلال يومي السبت والأحد المقبلين بمناسبة عيد الفصح وذلك لدواع إنسانية.

وأضاف البيان أن روسيا تتوقع من الجانب الأوكراني أن يحذو حذوها ويلتزم بالهدنة خلال الفترة المحددة.