الكويت تدين وتستنكر الاعتداءات الآثمة التي شنتها إيران ووكلاؤها بمسيرات على منشآت حيوية

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للاعتداءات الآثمة التي شنتها إيران ووكلاؤها، بما في ذلك الفصائل والميليشيات والجماعات المسلحة الموالية لها، عبر مُسيّرات استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية بدولة الكويت، أمس، في انتهاكٍ صارخٍ لسيادة دولة الكويت ومجالها الجوي، وخرقٍ فاضحٍ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت الخارجية الكويتية في بيان أن استمرار هذه الاعتداءات السافرة التي تشنها إيران ووكلاؤها على دولة الكويت ودول المنطقة، تقوض من الجهود الإقليمية والدولية التي أثمرت مؤخراً بالإعلان عن وقف إطلاق النار ما بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتُعد تحدياً صارخاً للمجتمع الدولي.

وشددت على ضرورة إلزام إيران ووكلائها بوقف كافة الأعمال العدائية الموجهة نحو دولة الكويت وسائر دول المنطقة بشكلٍ فوري ودون قيد أو شرط وفقاً لما نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، فإنها تجدد التأكيد على تمسك دولة الكويت بحقها الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذها كافة التدابير اللازمة التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.