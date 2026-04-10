ترامب: على إيران عدم فرض رسوم على ناقلات النفط التي تعبر مضيق هرمز

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن على إيران عدم فرض رسوم على ناقلات النفط التي تعبر عبر مضيق هرمز.

وقال ترامب عبر منصة "تروث سوشال": "هناك تقارير عن فرض إيران رسوماً على ناقلات النفط التي تعبر عبر مضيق هرمز، الأفضل أن لا يفعلوا ذلك، وإذا فعلوا ذلك عليهم التوقف على الفور".

واعتبر ترامب أن إيران ‌تقوم ‌بعمل "سيء للغاية" ‌فيما ‌يتعلق بالسماح ⁠بمرور النفط ⁠عبر ‌مضيق هرمز، مضيفاً: "هذا ​ليس الاتفاق الذي بيننا".