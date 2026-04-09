استهداف موقع للحرس الوطني الكويتي بمسيرات معادية يسبب أضراراً مادية دون إصابات

أعلن الحرس الوطني الكويتي، اليوم، تعرض أحد مواقعه لاستهداف بطائرات مسيرة معادية ما أسفر عن وقوع أضرار مادية جسيمة دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وقال مدير مديرية التوجيه المعنوي المتحدث باسم الحرس الوطني الكويتي العميد الدكتور جدعان فاضل في تصريح بثته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الجهات المختصة في الحرس الوطني باشرت فورا اتخاذ الإجراءات الأمنية والميدانية اللازمة للتعامل مع الحادث.