بينها 7 قاذفات أر بي جي.. الداخلية الكويتية تعلن استلام 2818 قطعة سلاح غير مرخصة

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم، أن المهلة الاستثنائية الممنوحة لتسليم الأسلحة النارية غير المرخصة والذخائر والمفرقعات، والتي أُقرت لإتاحة الفرصة للمواطنين الكويتيين لتصحيح الأوضاع القانونية وتعزيز الأمن المجتمعي، انتهت أمس.

وذكرت الوزارة أنها استلمت 2818 قطعة سلاح مختلفة خلال الحملة، اشتملت على 47 بندقية قناصة، و518 كلاشنكوف، و553 شوزن، و94 رشاش MP5، و51 رشاش M16، و81 بندقية خرازة عيار 22، و166 رشاش (ذاتية)، و5 رشاشات 50 (استقلال)، و342 بندقية هوائية، و61 مسدساً هوائياً، و893 مسدساً نارياً، و7 قاذفات أر بي جي.

وثمنت الوزارة التعاون الملحوظ من الكويتيين، وشكرت كل من بادر بتسليم ما بحوزته من أسلحة غير مرخصة خلال فترة المهلة، لما يعكسه ذلك من وعي ومسؤولية وحرص على دعم المنظومة الأمنية وتعزيز أمن واستقرار البلاد.

وأكدت أنه ومع انتهاء هذه المهلة، سيتم تطبيق القانون بكل حزم بحق كل من يثبت بحقه حيازة أو استخدام أسلحة غير مرخصة، وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في الكويت.