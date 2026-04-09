ترامب: متفائل بأن اتفاق سلام مع إيران بات قريباً
أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق سلام قريب مع إيران، في تصريحات له مع "إن بي سي" الأميركية.
وقال ترامب: "متفائل بأن اتفاق سلام مع إيران بات قريباً".
وأضاف ترامب أنه إذا لم يتوصل الإيرانيون إلى اتفاق فسيكون الأمر مؤلماً للغاية.
وفي حديثه عن قادة إيران، قال ترامب: "قادة إيران أكثر عقلانية بكثير ويوافقون على كل ما يجب عليهم الموافقة عليه".
وأكد ترامب أن إيران اليوم ليس لديها جيش، قائلا: "لقد تم سحق الإيرانيين وليس لديهم جيش".
وفي حديثه عن جنوب لبنان، قال ترابم: "الإسرائيليون يقلصون عملياتهم في لبنان وتحدثت مع نتنياهو وسيتعامل مع الأمر بهدوء".
