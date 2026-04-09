أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق سلام قريب مع إيران، في تصريحات له مع "إن بي سي" الأميركية.

وقال ترامب: "متفائل بأن اتفاق سلام مع إيران بات قريباً".

وأضاف ترامب أنه إذا لم يتوصل الإيرانيون إلى اتفاق فسيكون الأمر مؤلماً للغاية.

وفي حديثه عن قادة إيران، قال ترامب: "قادة إيران أكثر عقلانية بكثير ويوافقون على كل ما يجب عليهم الموافقة عليه".

وأكد ترامب أن إيران اليوم ليس لديها جيش، قائلا: "لقد تم سحق الإيرانيين وليس لديهم جيش".

وفي حديثه عن جنوب لبنان، قال ترابم: "الإسرائيليون يقلصون عملياتهم في لبنان وتحدثت مع نتنياهو وسيتعامل مع الأمر بهدوء".