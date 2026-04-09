مضيق هرمز وخطر الألغام.. إيران تعلن مسارَين بديلين

أعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني الخميس أن السفن التي تمر عبر مضيق هرمز يجب أن تسلك طريقين بديلين قرب الساحل الإيراني، مشيرة إلى احتمال وجود "ألغام" على الطريق المعتاد.

وذكرت وكالة أنباء مهر نقلا عن بيان عسكري مصحوب بخريطة بحرية توضح المسارَين في جنوب جزيرة خرج وشمالها أنه "من أجل الحماية من اصطدامات محتملة بألغام، وبالتنسيق مع البحرية التابعة للحرس الثوري (...) سيتعين على (السفن) اتخاذ طرق بديلة للمرور في مضيق هرمز حتى إشعار آخر".

واتفقت الولايات المتحدة وإيران على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين ليل الثلاثاء الأربعاء، قبل أقل من ساعة من المهلة التي حدّدها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتدمير الجمهورية الإسلامية ما لم ترضخ لمطالبه بالتوصل إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز.

والأربعاء، تواصلت حركة الملاحة في مضيق هرمز بوتيرة بطيئة، في اليوم الأول من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، مع عبور سفينتين من الخليج صباحًا، في حين كانت سفينة ثالثة في طريقها، وفق بيانات موقع تتبع بحري.