ترامب يهدد إيران: إذا لم تلتزم بالاتفاق سنشن أقوى هجوم على الإطلاق

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران، الخميس، باستهدافها بـ"أقوى هجوم على الإطلاق"، إذا لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار.

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، الخميس، إن "جميع السفن والطائرات والعسكريين الأميركيين، مع مزيد من الذخيرة والأسلحة وكل ما هو مناسب وضروري، سيبقون في مواقعهم في إيران وحولها، وذلك إلى أن يتم الالتزام الكامل بالاتفاق الحقيقي الذي تم التوصل إليه".

وهدد ترامب بأنه "في حال ما إذا لم يتم الالتزام بذلك لأي سبب كان، وهو أمر مستبعد جداً، فستبدأ عمليات إطلاق النار من جديد، وبشكل أكبر وأقوى مما شهده أحد من قبل".

وأضاف ترامب أنه "تم الاتفاق منذ وقت طويل.. على عدم وجود أسلحة نووية، وعلى أن مضيق هرمز سيبقى مفتوحاً وآمناً"، معتبراً أن "أي حديث بخلاف ذلك، خطاب زائف".

وتابع ترامب قائلاً إنه "في الوقت الراهن، فإن قواتنا العسكرية العظيمة تعيد التزوّد وتستريح، وهي تتطلع بالفعل إلى مهمتها التالية".