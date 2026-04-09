ترامب: القوات الأميركية ستبقى حول إيران حتى تلتزم بالاتفاق

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن جميع السفن والطائرات والعسكريين الأميركيين سيبقون في مواقعهم عند إيران وحولها حتى تلتزم طهران التزاماً كاملاً بالاتفاق.

وأضاف ترامب في منشور على تروث سوشال اليوم الخميس "ستبقى السفن والطائرات والعسكريون الأميركيون، بالإضافة إلى الذخائر والأسلحة الإضافية وكل ما هو مناسب وضروري للملاحقة الفعالة وتدمير عدو منهك بالفعل، في مواقعهم عند إيران وحولها إلى حين الالتزام الكامل بالاتفاق الحقيقي الذي تم التوصل إليه".

وتابع أنه في حال عدم الالتزام، وهو أمر اعتبره "مستبعداً للغاية"، فإن "إطلاق النار سيبدأ مجدداً، بشكل أكبر وأفضل وأقوى مما شهده أي طرف من قبل"وأكد ترامب أن الاتفاق ينص منذ وقت طويل، رغم ما وصفه بـ"الدعاية المضللة"، على عدم امتلاك أسلحة نووية، وعلى أن يبقى مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً.

وأشار إلى أن الجيش الأميركي "يعزز جاهزيته حالياً"، مضيفاً أنه "يتطلع فعلياً إلى مهمته المقبلة".

وختم بالقول: "أميركا عادت".

ترامب يهاجم الصحف الأميركية

وسبق أن قال ترامب إن خطة النقاط العشر التي نشرتها صحيفتا نيويورك تايمز وشبكة سي إن إن تهدف إلى تشويه سمعة المنخرطين في عملية السلام.

وأضاف ترامب أن ما تم تداوله بشأن خطة من عشر نقاط تتعلق بالمفاوضات مع إيران لا أساس له من الصحة، واصفاً ما نشرته الوسيلتان بأنه "تزييف كامل".

وهاجم ترامب أشخاصاً قال إن لا علاقة لهم بالمفاوضات الأميركية الإيرانية، وهدد بفضحهم جميعاً.

وقال ترامب في تدوينة على منصة "تروث سوشيال": "يتم إرسال عدد هائل من الاتفاقيات والقوائم والرسائل من قبل أشخاص ليس لهم أي علاقة بتفاوض الولايات المتحدة وإيران، وفي كثير من الحالات هم محتالون تماماً ودجالون وأسوأ من ذلك".

وأكد الرئيس الأميركي أنه سيتم كشفهم وفضحهم بسرعة بعد انتهاء التحقيق الفيدرالي.