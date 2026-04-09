ترامب: قواتنا ستبقى حتى اتفاق حقيقي.. ومضيق هرمز سيظل مفتوحاً وآمناً

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريحات نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "سوشال تروث"، أن جميع السفن والطائرات الأميركية ستبقى في مواقعها داخل إيران وحولها إلى حين التوصل إلى اتفاق “حقيقي” يضمن الالتزام الكامل ببنوده.

كما شدد على ضرورة منع امتلاك أسلحة نووية، مؤكداً أن مضيق هرمز سيظل مفتوحاً وآمناً أمام حركة الملاحة الدولية.

وحذر من أنه في حال عدم الالتزام الكامل بالاتفاق، فإن الرد سيكون عبر تصعيد عسكري أكبر وأكثر قوة.