ترامب عن الناتو: "لم يكن موجوداً حين احتجنا إليه ولن يكون موجوداً مجدداً"

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب الخميس، عبر موقع "تروث سوشال"، إن حلف الناتو لم يكن موجوداً حين احتجنا إليه ولن يكون موجوداً إذا احتجنا إليه مجدداً. مضيفاً: "تذكروا غرينلاند تلك الكتلة الجليدية الضخمة التي تدار بشكل سيئ". في المقابل، قال الأمين العام للحلف، مارك روته لشبكة سي إن إن، إن ترامب يشعر بخيبة أمل تجاه العديد من حلفاء الناتو لعدم دعمهم للحرب ضد إيران، لكن جزء كبير من أوروبا يدعم الرئيس الأميركي في ما يتعلق بالقضاء على قدرة إيران على تصدير الفوضى.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشير فيه وسائل إعلام أميركية، إلى إمكانية مناقشة خيار انسحاب واشنطن من الحلف خلال لقاء ترامب وروته اليوم، حيث ذكرت صحيفة وول ستريت ​جورنال، نقلاً عن ‌مسؤولين في الإدارة الأميركية، أن الرئيس ​دونالد ترامب يدرس ​خطة لمعاقبة بعض أعضاء حلف شمال ​الأطلسي الذين يعتقد ​أنهم لم يقدموا الدعم الكافي للولايات المتحدة وإسرائيل ​خلال الحرب ​على إيران.

وأضاف التقرير أن المقترح ‌يتضمن سحب القوات الأميركية من دول بالحلف تعدها واشنطن ​غير متعاونة ​في حربها على إيران، ونشرها ​في دول قدمت ​دعماً أكبر للحملة العسكرية الأميركية.