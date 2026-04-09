البيت الأبيض: ترامب يبحث مع روته خيار انسحاب واشنطن من الناتو

صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سيناقش خلال لقائه مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، مسألة احتمال انسحاب الولايات المتحدة من الحلف. وقالت ليفيت للصحفيين، رداً على سؤال بهذا الشأن: "أعتقد أنه سيناقش ذلك خلال ساعتين مع الأمين العام روته، وربما تسمعون عن هذا الأمر مباشرة من الرئيس، بعد هذا اللقاء بعد ظهر اليوم".