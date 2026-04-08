ترامب: لبنان ليس جزءاً من اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران

أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، في تصريح لقناة «بي بي إس» الأمريكية أن اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لا يشمل العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان.

وقال الرئيس الأمريكي، وفق ملخّص للمكالمة الهاتفية المقتضبة التي نشرتها الصحفية ليز لاندرز العاملة في قناة «بي بي إس» على منصة «إكس»: إن «لبنان غير مشمول بالاتفاق»، وذلك «بسبب حزب الله»، ولدى سؤاله عمّا إذا يوافق على استمرار إسرائيل في توجيه ضرباتها للبنان، قال ترامب: «إن النزاع بين إسرائيل وحزب الله هو اشتباك منفصل».

الأربعاء، شنّت إسرائيل ضربات في لبنان هي الأعنف منذ بداية الحرب، أوقعت أكثر من 89 قتيلاً و722 جريحاً، وفق وزير الصحة اللبناني.