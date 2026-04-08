البيت الأبيض: فانس سيترأس الوفد الأميركي خلال محادثات إسلام آباد السبت

أعلنت ​المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحفيين اليوم ‌الأربعاء أن ‌الرئيس الأميركي ‌دونالد ‌ترامب سيوفد فريق التفاوض ‌مع ​إيران، ‌بقيادة نائبه ​جيه.دي فانس، ​إلى باكستان لإجراء محادثات، مضيفة أن الجولة الأولى من ‌المفاوضات ستعقد يوم السبت.

وسيضم الوفد إلى جانب فانس، المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، وغاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفق ما أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في مؤتمر صحافي.

وقالت كارولاين ليفيت إن الرئيس دونالد ترامب يرغب في فتح مضيق هرمز أمام ناقلات النفط وغيرها من السفن دون أي قيود، بما في ذلك رسوم المرور.

وأضافت "الأولوية العاجلة للرئيس هي معاودة فتح المضيق ‌دون أي قيود، سواء كانت رسوم مرور أو غيرها".

وأردفت للصحفيين أن ‌الولايات المتحدة شهدت زيادة في ‌حركة الملاحة في مضيق هرمز اليوم ‌الأربعاء.

وامتنعت ليفيت ‌عن الرد على سؤال عن الجهة التي ​تسيطر حاليًا على ‌المضيق.

أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن حدة خطاب ترامب أدت إلى اتفاق مع إيران، وأضافت أن فانس لعب دورا كبيرا ورئيسيا في إيران منذ البداية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن إيران أشارت إلى أنها ستسلم اليورانيوم المخصب.

وأضافت ‌المتحدثة ​باسم البيت الأبيض إن ‌إيران لم تعد ‌قادرة ‌على ‌تزويد ​وكلائها ‌في ​الشرق الأوسط بالأسلحة، ​وذلك في أعقاب الهجمات الأميركية والإسرائيلية التي بدأت في ‌28 فبراير.