الجيش الأميركي: مستعدون لاستئناف القتال إذا فشلت الدبلوماسية مع إيران

قال رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال دان كين اليوم الأربعاء إن القوات الأميركية مستعدة لاستئناف القتال إذا لم تتوصل إيران إلى تسوية عبر التفاوض.

وذكر كين في مؤتمر صحفي بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) "نأمل أن تختار إيران السلام الدائم".

وأضاف "وقف إطلاق النار هو مجرد هدنة، والقوات المشتركة مستعدة لاستئناف العمليات القتالية بنفس السرعة ‌والدقة التي أظهرناها خلال الأيام الثمانية والثلاثين الماضية إذا صدرت لها الأوامر أو طلب منها ذلك".