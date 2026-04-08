ترامب: المحادثات مع إيران ستعقد خلف الأبواب المغلقة.. ولبنان ليس جزءا من اتفاق وقف النار

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إن ‌المحادثات بشأن ‌الأزمة الإيرانية ستعقد ‌في ‌جلسات مغلقة، ‌وإن ​هناك "مجموعة ‌واحدة فقط ​من النقاط الحاسمة" المهمة التي تقبلها أميركا وسنناقشها في جلسات مغلقة. ولم يدل بأي تفاصيل أخرى عن ‌المفاوضات.

من جهة أخرى أكّد الرئيس الأميركي الأربعاء في تصريح لقناة "بي بي إس" الأميركية أن اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لا يشمل العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان.

وقال الرئيس الأميركي، وفق ملخّص للمكالمة الهاتفية المقتضبة التي نشرتها الصحافية ليز لاندرز العاملة في قناة "بي بي إس" على منصة إكس، إن لبنان "غير مشمول بالاتفاق"، وذلك "بسبب حزب الله".

ولدى سؤاله عمّا إذا يوافق على استمرار إسرائيل في توجيه ضرباتها للبنان، قال ترامب إن النزاع بين إسرائيل وحزب الله "هو اشتباك منفصل".