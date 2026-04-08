"الداخلية الكويتية": اعتداءات إيرانية سببت أضراراً جسيمة ببنى تحتية ووحدات التوليد والمقطرات وخزانات الوقود

أكد المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية العميد ناصر بوصليب أن الاعتداءات الإيرانية الآثمة خلال الـ 24 ساعة الماضية أسفرت عن أضرار مادية جسيمة طالت مرافق البنية التحتية ووحدات التوليد والمقطرات وخزانات الوقود إضافة إلى اندلاع عدد من الحرائق في بعض المواقع.

وبين خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الحالية واستعراض آخر التطورات الميدانية، اليوم، أن البلاد شهدت منذ فجر اليوم، عدداً من الاعتداءات الإيرانية الآثمة باستخدام طائرات مسيرة معادية استهدفت المنشآت الحيوية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

وأوضح أن هذه الاعتداءات استهدفت عددا من المواقع شملت مرافق نفطية وثلاث محطات للقوى الكهربائية وتقطير المياه ما أسفر عن أضرار مادية جسيمة طالت مرافق البنية التحتية ووحدات التوليد والمقطرات وخزانات الوقود إضافة إلى اندلاع عدد من الحرائق في بعض المواقع.

وقال العميد بوصليب إن وزارة الداخلية تؤكد أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة العاملين وتأمين المواقع بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشار إلى تعامل فرق التخلص من المتفجرات مع 18 بلاغاً ناتجاً عن سقوط شظايا مرتبطة بعمليات الاعتراض الدفاعي ليرتفع إجمالي البلاغات منذ بداية العدوان الآثم إلى 776 بلاغاً.