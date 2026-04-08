الكويت تعلن اعتراض 4 صواريخ باليستية و42 مسيّرة خلال 24 ساعة

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، أن القوات المسلحة رصدت وتعاملت خلال الـ24 ساعة الماضية مع 4 صواريخ باليستية معادية و42 طائرة مسيّرة داخل المجال الجوي الكويتي، مؤكداً أنه تم التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة.

وأوضح العطوان أن "العدوان الإيراني الآثم استهدف منشآت تابعة لمؤسسة البترول الكويتية، إضافة إلى محطات للقوى الكهربائية وتقطير المياه.