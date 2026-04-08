ترامب: محادثات سلام مع إيران في باكستان قريباً

توقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقد محادثات سلام مع إيران في باكستان بوقت "قريب جداً" عقب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه.

وأشار ترامب في تصريحات لصحيفة "واشنطن بوست" إلى أن نائبه جيه دي فانس قد لا يحضر هذه المفاوضات بصورة شخصية.

وأكد أن المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سوف يكونان بالمفاوضات في باكستان، وربما يكون فانس هناك إذا كانت الظروف الأمنية مواتية.