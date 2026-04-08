نائب ترامب يصف وقف إطلاق النار مع إيران بـ"الهش"

وصف نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، اليوم الأربعاء، وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران لمدة أسبوعين بأنه "هش"، وذلك في ختام زيارته التي استغرقت يومين إلى المجر.

وقال في فعالية نظمها معهد سياسي في بودابست، إن فتح مضيق هرمز والوقف المتبادل لإطلاق النار كانا أساس "الهدنة الهشة".

وأوضح فانس أن هناك فصائل داخل إيران تتعامل مع مفاوضات السلام المحتملة بصورة بنّاءة، وأخرى تسعى لتقويضها.

وأضاف : "إذا كان الإيرانيون على استعداد للعمل معنا بنية حسنة، فأنا أعتقد أننا يمكننا التوصل إلى اتفاق"، مضيفا أنهم "إذا كذبوا وغشوا وأفسدوا وقف إطلاق النار الحالي الهش، فلن يكونوا مسرورين ".

وذكر فانس أن الرئيس الاميركي دونالد ترامب، أوضح أن واشنطن لديها نفوذا عسكريا ودبلوماسيا، وقبل كل شيء، "نفوذا اقتصاديا غير عادي".