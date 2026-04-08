الجيش الإسرائيلي يقصف خلال 10 دقائق 100 مقر في لبنان

استهدفت غارات جوية إسرائيلية متعددة وسط بيروت بعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة وإيران وقفا لإطلاق النار .

وأعلن الجيش الإسرائيلي ، في بيان صحفي اليوم الأربعاء ، تنفيذ أكبر غارات منسقة في لبنان ، مشيرا إلى أن الغارات استهدفت في غضون 10 دقائق أكثر من مئة مقرّ لحزب الله، ومواقع عسكرية، ومراكز قيادة وتحكّم في بيروت والبقاع وجنوب لبنان.

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام" ، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت منطقة بربور وكورنيش المزرعة وعين المريسة وبرج ابي حيدر في العاصمة بيروت.

كما شنّ غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، وعلى بلدة عرمون في جبل لبنان، ومجمع الزهراء جنوبي مدينة صيدا كما استهدف بلدتي عنقون وعدلون واوتوستراد انصارية الصرفند وضهورالصرفند وبلدتي تبنا والبيسارية في جنوب لبنان.

كما شنَّ الطيران الإسرائيلي غارات استهدفت سهل بلدة دورس، ومحلة الروضة لجهة سهل طاريا، وبلدة شمسطار غرب بعلبك في البقاع شرق لبنان.