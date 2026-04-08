وزير الحرب الأمريكي: إيران توسلت من أجل وقف إطلاق النار

أكد وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، أن القوات الأمريكية نفذت هجوماً عسكرياً على إيران أسفر عن تحقيق جميع الأهداف المرسومة منذ اليوم الأول للعملية.وإن إيران توسلت لوقف إطلاق النار بعد تعرضها لهجوم عسكري ساحق نفذته القوات الأمريكية.

وأضاف الوزير أن إيران لم تعد تمتلك أي دفاعات جوية، وأن القوات الأمريكية باتت تسيطر على أجوائها، مشيراً إلى أن مصانع الصواريخ الإيرانية دُمّرت بالكامل، وأن القاعدة الصناعية للدفاعات الجوية الإيرانية تم إنهاؤها.

كما ذكر أن إيران تقدمت بطلب وقف إطلاق النار بعد الخسائر العسكرية الكبيرة التي لحقت بها.