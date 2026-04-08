ترامب: أي دولة تزود إيران بأسلحة سنفرض عليها رسوماً فورية بنسبة 50%

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم، إن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جمركية بقيمة 50% بشكل فوري على أي دولة تزود إيران بالأسلحة.

وأضاف ترامب في تدوينة عبر منصة "تروث سوشال" أن الولايات المتحدة ستعمل بشكل وثيق مع إيران، وتتفاوض معها بشأن تخفيف الرسوم الجمركية والعقوبات، مؤكداً أنه تم الاتفاق على العديد من النقاط الـ 15.

وأكد أن إيران لن تقوم بتخصيب اليورانيوم بعد الآن.

وبين أن الولايات المتحدة ستعمل مع إيران على إزالة وجمع "الغبار النووي" المدفون تحت الأرض والذي تراقبه بلاده بواسطة الأقمار الصناعية.