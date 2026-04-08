وزير النقل العماني: لا يمكن فرض رسوم على مضيق هرمز

أكد وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العماني المهندس سعيد المعولي، اليوم، أن موقف سلطنة عمان واضح بالنسبة لمضيق هرمز، فهو مضيق طبيعي لم يتدخل الإنسان في خلقه، لذلك لا يمكن فرض رسوم على العبور من خلاله.

وقال المعولي على هامش حضوره أمام مجلس الشورى العماني، إن سلطنة عمان وقعت على جميع الاتفاقيات الخاصة بالنقل البحري الدولية، ولا يمكن فرض رسوم حسب الاتفاقيات الموقعة.

وأضاف أن هناك الكثير من الدول التي لم توقع الاتفاقيات، ومنها إيران والولايات المتحدة الأميركية، ولذلك فإن هناك فراغاً قانونياً، مؤكداً أن «هناك نقاش تقوم به وزارة الخارجية، ونأمل أن يكون هناك تحسن للأفضل».