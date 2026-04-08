الدفاع الكويتية: الدفاعات الجوية تتصدى لموجة من هجمات الطائرات الإيرانية المسيّرة منذ 8 صباحاً

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان إن الدفاعات الجوية الكويتية تتعامل منذ الساعة الثامنة من صباح اليوم ولغاية اللحظة، لموجة مكثفة من الهجمات الإيرانية المعادية الآثمة.

وأضاف العطوان أنه تم التعامل مع 28 طائرة مسيرة استهدفت دولة الكويت، حيث تمكنت القوات المسلحة الكويتية من اعتراض عدد كبير من الطائرات المسيّرة المعادية التي استهدفت بعضها منشآت نفطية حيوية ومحطات للطاقة جنوب البلاد، ما أسفر عن أضرار مادية جسيمة في مرافق البنية التحتية النفطية ومحطات القوى الكهربائية وتقطير المياه.