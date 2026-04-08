باكستان تدعو وفدي إيران وأميركا إلى إسلام آباد لجولة مفاوضات في 10 أبريل

دعا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وفدي الولايات المتحدة وإيران للقدوم إلى إسلام آباد في العاشر من أبريل لإجراء جولة مفاوضات حول "اتفاق شامل" لتسوية كل النزاعات.

وأعلن شريف في تدوينة عبر منصة "إكس" أن الولايات المتحدة وإيران وافقتا على وقف فوري لإطلاق النار في كل مكان بما في ذلك لبنان وأماكن أخرى، بحسب وكالة أنباء أسوشيتد برس أوف باكستان.

وقال رئيس الوزراء إن الطرفين أبديا حكمة وتفهما ملحوظين وظلا منخرطين بشكل بناء في تعزيز قضية السلام والاستقرار.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف "للقصف والهجمات على إيران لمدة أسبوعين، واصفا الأمر بأنه وقف إطلاق نار ثنائي الجانب، بعد ساعات من طلب من رئيس الوزراء الباكستان شهباز شريف.