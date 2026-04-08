استئناف حركة الطيران في المطارات العراقية

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم، عن فتح الأجواء وكافة المطارات العراقية بدءاً من اليوم.

وذكرت سلطة الطيران في بيان أنه "تقرر إعادة فتح الأجواء العراقية أمام حركة الملاحة الجوية ابتداءً من اليوم، وذلك بعد استقرار الأوضاع وعودة الظروف إلى طبيعتها".

وأضافت أنه "بموجب هذا الإجراء يُسمح باستئناف جميع الرحلات الجوية المدنية بما يشمل العبور والإقلاع والهبوط في المطارات العراقية وفقاً للضوابط والتعليمات المعتمدة".

وأكدت سلطة الطيران المدني "التزامها الكامل بتطبيق أعلى معايير السلامة والأمن الجوي وبالتنسيق المستمر مع المنظمات الدولية ذات العلاقة بما يضمن انسيابية وكفاءة حركة النقل الجوي".