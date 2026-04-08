سلطنةُ عُمان ترحّب بوقف إطلاق النار بين أميركا وإيران

رحّبت سلطنة عُمان بإعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتّحدة الأميركيّة وإيران، مُثمّنةً الجهود التي بذلتها جمهورية باكستان الإسلاميّة في هذا الإطار وكافّة الأطراف الدّاعية لوقف الحرب.

وأكّدت سلطنة عُمان في بيان لوزارة الخارجية، اليوم، على أهمية تكثيف الجهود الآن لإيجاد الحلول الكفيلة بإنهاء الأزمة من جذورها وتحقيق وقف دائم لحالة الحرب والأعمال العدائية في المنطقة.