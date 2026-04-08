ترامب: إنه يوم عظيم للسلام العالمي وإيران تتوق إليه فقد طفح كيلها وكذلك الجميع

علق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على قرار وقف قصف إيران وشن هجمات عليها لمدة أسبوعين قائلا: "إنه يوم عظيم للسلام العالمي وإيران تتوق إليه فقد طفح كيلها وكذلك الجميع".

وأضاف، عبر حسابه الرسمي على منصة "سوشيال تروث"، اليوم: "سنبقى على أهبة الاستعداد لضمان سير الأمور على ما يرام"، وتابع قائلا: "قد يكون هذا هو العصر الذهبي للشرق الأوسط".

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة الأميركية ستساعد في معالجة الازدحام في مضيق هرمز، كما ستكون هناك الكثير من الخطوات الإيجابية، وسيتم تحقيق مكاسب مالية كبيرة.

وتابع ترامب: "سنعمل على توفير مختلف أنواع الإمدادات، وسنبقى متواجدين لضمان أن تسير الأمور بشكل جيد، مضيفا "يمكن لإيران أن تبدأ عملية إعادة الإعمار".