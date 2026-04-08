ترامب يوافق على تعليق قصف إيران لمدة أسبوعين بشرط فتح مضيق هرمز

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه بناءً على محادثاته مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، وافق على تعليق القصف والهجوم على إيران لمدة أسبوعين، بشرط موافقة إيران على الفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز.

وأضاف ترامب "سيكون هناك وقف لإطلاق النار من الجانبين لمدة أسبوعين" وتابع "تلقينا اقتراحا من 10 نقاط من إيران ونعتقد أنه أساس للتفاوض قابل للتطبيق".

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ عند فتح إيران مضيق هرمز.

وقال صحيفة "نيويورك تايمز" إن إيران قبلت اقتراح باكستان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين والزعيم الأعلى الجديد وافق عليه، فيما قالت "سي إن إن" نقلاً عن مسؤول في البيت الأبيض، إن إسرائيل وافقت أيضاً على وقف مؤقت لإطلاق النار.

ووفقاً لموقع "أكسيوس" فإن الجولة الأولى من المحادثات الأميركية الإيرانية بشأن إنهاء الحرب ستعقد في إسلام أباد الجمعة.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن المرور الآمن من مضيق هرمز متاح لمدة أسبوعين بالتنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية.