قطر: إصابة 4 أشخاص عقب اعتراض صواريخ إيرانية

قالت ⁠وزارة ‌الداخلية ​القطرية، ⁠الثلاثاء، إن 4 أشخاص، بينهم ​طفلة، أُصيبوا بعد ⁠سقوط ​شظايا على ​منزل ‌في منطقة ​مريخ ⁠عقب ​اعتراض صواريخ إيرانية.

وأوضحت الوزارة في تدوينة على منصة "إكس"، أنه "في إطار المتابعة المستمرة للمستجدات الميدانية، تؤكد وزارة الداخلية أن الجهات الأمنية باشرت تعاملها مع حادث ناتج عن اعتراض الدفاعات الجوية القطرية لصواريخ إيرانية، ما أسفر عن سقوط شظايا على منزل أحد المواطنين في منطقة مريخ".