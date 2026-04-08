"التربية والتعليم" القطرية تعلن تطبيق إجازة نهاية أسبوع مطولة اعتباراً من اليوم الأربعاء حتى نهاية الاسبوع الجاري

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية، مساء اليوم، أنه في ضوء المستجدات الإقليمية الراهنة وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، قد تقرر تطبيق إجازة نهاية أسبوع مطولة في جميع المراحل الدراسية والمدارس الحكومية والمؤسسات التعليمية ودور الحضانة، وذلك اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق 8 أبريل 2026.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن هذه الإجازة ستستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، لتكون بديلاً عن إجازة يومي 22 و23 أبريل المقررة سابقاً.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار يأتي في إطار نهج احترازي يهدف إلى الحفاظ على سلامة الطلبة وكافة الكوادر الإدارية والتدريسية في الميدان التربوي.

وأعربت الوزارة عن تقديرها لتعاون أولياء الأمور والطلبة، مثمنة في الوقت ذاته الجهود المخلصة والتفاني الذي تبديه الهيئات الإدارية والأكاديمية في أداء رسالتهم التعليمية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي استمرارها في متابعة كافة المستجدات بالتنسيق مع الجهات المختصة، مشددة على أنها ستقوم بموافاة الميدان التربوي والجمهور بأي تحديثات أو مستجدات عبر قنواتها الرسمية المعتمدة.