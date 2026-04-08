مصدر إقليمي لـ"سي إن إن": أخبار سارة تلوح في أفق مفاوضات وقف النار بين واشنطن وطهران

كشف مصدر إقليمي لشبكة "سي إن إن" أنه "من المتوقع صدور أخبار سارة من كلا الجانبين قريباً"، وأن رئيس أركان الجيش الباكستاني، المشير عاصم منير، هو من قاد المفاوضات بشكل مباشر. وأضاف المصدر أنه من المتوقع إبرام الاتفاق الليلة.

وفي وقت سابق طلب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف من الأطراف المتحاربة الالتزام بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين "للسماح للدبلوماسية بتحقيق إنهاء نهائي للحرب" في منشور على موقع "إكس".

كما طلب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب تمديد مهلة تعامله مع إيران لمدة أسبوعين، ومن إيران إعادة فتح مضيق هرمز خلال فترة الأسبوعين تلك.

وأعلن البيت الأبيض يوم الثلاثاء أن ترامب قد أُبلغ باقتراح شريف لوقف إطلاق النار وأن "الرد سيأتي".

وقال ترامب إن الولايات المتحدة تجري "مفاوضات ساخنة" بشأن الحرب مع إيران، رافضاً الخوض في تفاصيل المحادثات.

وقال شريف في منشوره، الذي أشار فيه إلى مسؤولين ومفاوضين أميركيين وإيرانيين: "إن الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى تسوية سلمية للحرب الدائرة في الشرق الأوسط تتقدم بثبات وقوة وفعالية، ولديها القدرة على أن تؤدي إلى نتائج جوهرية في المستقبل القريب".