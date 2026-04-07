رئيس وزراء باكستان يحث ترامب على تمديد المهلة المحددة لإيران وعلى فتح طهران مضيق هرمز لأسبوعين

حث رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على تمديد المهلة المحددة لإيران وعلى فتح إيران لمضيق هرمز لمدة أسبوعين

وكتب شهباز شريف عبر منصة إكس: "إن الجهود الدبلوماسية من أجل التسوية السياسية في الحرب الحالية في الشرق الأوسط تتقدم باستمرار وبقوة، وهناك احتمال أن تفضي إلى نتائج مهمة في المستقبل القريب"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الباكستانية "أسوشيتد برس أوف باكستان".

وأضاف: "من أجل السماح للدبلوماسية أن تأخذ مسارها، طلبت بجدية من الرئيس ترامب أن يمدد الموعد النهائي أسبوعين. وتطلب باكستان، بكل صدق، من الأشقاء الإيرانيين أن يفتحوا مضيق هرمز لمدة أسبوعين كبادرة حسن نية".

ودعا الأطراف المتحاربة إلى تنفيذ وقف لإطلاق النار في كل مكان لمدة أسبوعين للسماح للدبلوماسية إلى التوصل إلى إنهاء شامل للحرب، من أجل إحلال سلام واستقرار طويلي الأمد في المنطقة.